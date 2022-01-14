Son dakika | MSB Anıtkabir Komutanı'nın görevden alındığını duyurdu

14 Ocak 2022 Cuma, 12:42

Sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’i ziyaret etmiş, üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiği görülmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ersoy’a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasını eleştirmişti.

Anıtkabir’in yönetiminden sorumlu Anıtkabir Komutanlığı’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı, sanatçı Bülent Ersoy’un ziyaretindeki görüntülerle ilgili inceleme başlattığını duyurmasının ardından yeni bir gelişme meydana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görülmüştü. Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.