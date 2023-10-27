Milli sporcu ölmüştü... Tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:50

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:50

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

TEDAVİSİ SONRASI TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı.

Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dediği aktarıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl Ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.