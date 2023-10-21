Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:10

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas bugün mü bitiyor? Milli yas kaç gün?

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

İsrail'in Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede şu ifadeler yer aldı;

"İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı, Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Milli yas 21 Ekim Cumartesi akşamı sona erecek.

MİLLİ YASTA NELER YAPILMAZ?

Gösteri ve kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan konser, şenlik, eğlence vb. kutlama faaliyetleri iptal edilerek, sadece resmi program uygulanır. Bu durum yerel yönetim inisiyatifine bırakılmıştır.

Milli yasta bayrak gönderde tutulmaz. Milli yas süresince bayrak gönderden yarıya indirilir.