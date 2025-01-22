Ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti… Yangın anında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

Ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti… Yangın anında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:39

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti. 

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti. 

12 Katlı Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya #Yangın

İlgili Haberler

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi!

Son Dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında ölü sayısı 76'ya yükseldi!
Ölü sayısı 76'ya yükseldi... Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!

Ölü sayısı 76'ya yükseldi... Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler