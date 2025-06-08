Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Bakanlık düğmeye bastı: Ehliyetlerde artık her yıl zorunlu olacak!

İçişleri Bakanlığı, trafikte güvenliği artırmak ve kazaları
azaltmak amacıyla kapsamlı bir eylem planı hazırladı. TBMM’ye sunulmak üzere
son aşamaya gelen düzenleme, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren köklü
değişiklikler içeriyor.
Özellikle ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık
kontrolleri sıklaştırılırken, para cezalarının da caydırıcılık seviyesi
yükseltiliyor.
EHLİYETTE SİSTEM DEĞİŞİYOR
Yeni eylem planıyla birlikte yalnızca trafik cezaları değil,
ehliyet sistemi de değişiyor. Özellikle yaşlı sürücülerin trafikte oluşturduğu
risklerin azaltılması hedeflenirken, Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzer
düzenlemeler gündemde.
YAŞLILAR İÇİN HER YIL ZORUNLU OLACAK
Mevcut sistemde 65 yaş üstü sürücüler her 3 yılda bir sağlık
kontrolünden geçerken, 80 yaş üzerindekiler için bu süre 2 yıla iniyor.
Yeni taslak ise bu sürelerin daraltılmasını öngörüyor. 65
yaş üstü için kontrol süresi 2 yıla düşürülürken, 80 yaş üstü sürücüler artık
her yıl muayeneye gidecek. Böylece görme, işitme ve refleks gibi yaşla birlikte
zayıflayan sürüş yetenekleri düzenli şekilde takip edilecek.
CEZALAR ARTACAK, DENETİMLER SIKILAŞACAK
Plan yalnızca ehliyetleri kapsamıyor trafik ihlallerine
yönelik cezaların da ciddi şekilde artırılması gündemde. Hız aşımı, kırmızı
ışık ihlali, alkollü araç kullanımı gibi riskli davranışlara daha ağır
yaptırımlar getirilecek.
Amaç, trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmamak
ve caydırıcılığı üst seviyeye taşımak.
TRAFİK BİLİNCİNE YATIRIM
Yeni dönemde yalnızca cezalarla değil, eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarıyla da trafik güvenliği desteklenecek. Bakanlık, bu
kapsamda çeşitli bilgilendirme kampanyaları ve eğitim programlarına hız
verecek. Amaç, "bana bir şey olmaz" anlayışının yerine, toplumsal
sorumluluğun ön plana çıktığı bir trafik kültürü oluşturmak.
YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı taslak düzenleme, yakın
zamanda TBMM’ye sunulacak. Önce komisyonlarda değerlendirilecek, ardından Genel
Kurul gündemine taşınacak.
Kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece Türkiye’de trafik yönetiminde
yepyeni bir dönem başlamış olacak.