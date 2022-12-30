Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni uygulama 1 Ocak’ta başlayacak
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca kişi için yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabilecek.
İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak. 2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
KİŞİSELLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI GEREKİYOR
İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart'a özel kampanyalardan faydalanamayacak.
KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
İstanbulkart'ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından "kart ekle" alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.
SADECE ANONİM KARTLAR İÇİN GEÇERLİ
Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir. Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek.
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