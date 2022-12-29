İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe: Türkiye, konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke

29 Aralık 2022 Perşembe, 21:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) konut fiyat artışına yönelik araştırma verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul ve Türkiye'nin önemli bir konut sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Gökçe, "İPA tarafından yapılan bir çalışma yaşadığımız konut krizi ile ilgili çarpıcı veriler sunuyor. Buna göre, Türkiye konut fiyatlarının en yüksek arttığı ülke" dedi.

Gökçe açıklamasının devamında, "İstanbul’da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 238 oranında arttı. Bunun en önemli sebebi nüfus artışı, hızla artan sığınmacı nüfusu ve gayrimenkul satın alarak vatandaşlık alma yoluyla gelen aşırı talep. Plansız uygulamalar konut fiyatlarını yükseltti" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİBİ OLMAK HAYAL OLDU"

Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Konut hakkı anayasa tarafından koruma altına alınmıştır. Anayasaya göre devlet planlama yaparak konut hakkını koruyacak tedbirleri alır. Bu adımlar atılmadığı ve yeterli sosyal konut üretilmediği için konut fiyat endeksi aşırı yükseldi. Ev sahibi olmak hayal oldu.

Son 6 yılda inşaat maliyetleri 6 kat artarken satın alma gücü düştü. İPA'nın çalışmasına göre sadece 1 yılda inşaat maliyeti yüzde 117 yükseldi. Gelirler bu artışa oranla artmadı. Dolayısıyla maliyet artışı da yaşadığımız konut krizini derinleştirdi.

"DEPREME DAYANIKLI, NİTELİKLİ SOSYAL KONUT ARZINI ARTTIRMAK DEVLETİN GÖREVİDİR"

2002 yılında konut sahibi olma oranı yüzde 73 iken bugün yüzde 60’a düşmüş durumda. Peki ne yapmalı? Sosyal konut üretirken, kentsel dönüşümü kolaylaştırmak için kira yardım oranları da artırılmalı.



Biz İstanbul’da yalnız ev sahibine değil, oturana da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3 katı kira desteği vermeyi bu yüzden önerdik. Depreme dayanıklı, nitelikli sosyal konut arzını arttırmak devletin görevidir. Bu görevin hakkıyla yerine getirileceği günleri özlemle bekliyoruz.