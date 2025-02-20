Konya'da skandal: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:22

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesiyle kamuoyuna duyurduğu denetimler devam ediyor. Yayımlanan son listeye göre; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'a 6 yeni ürün; 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinin ilk kısmına 21 yeni ürün, ikinci kısmına ise 18 yeni ürün eklendi.

İKİNCİ DOMUZ ETİ SKANDALI

Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalının ardından Konya'daki bir yiyecek işletmesinde Adana köfte ve Adana kebapta domuz eti tespit edildi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre, Konya'nın Emirgazi ilçesindeki 'Muhtar Hanımın Yeri' adlı işletmedeki Adana köfte ve Adana kebap ürünlerinden domuz eti çıktı.

KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'yeni listesine göre; piliç sucuktan, İzmir köfteden ve kasap köfteden kanatlı eti çıktı. Ayrıca kasap köftede hem kanatlı eti hem sakatat, bir başka işletmenin piliç köftesinde de sakatat görüldü.