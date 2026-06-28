Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren gelişme... Trafik yönetmeliği tamamlandı: 'Ekran' için karar verildi

Trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı.

Araçlardaki ekranlara ve hoparlörlere ceza uygulanması tartışmalarına son veren yönetmelikle ön cama monte edilen telefon tutucular resmen serbest hale geldi.

Çalışmaları tamamlanan yönetmelik ile sürücülerin sürüş güvenliğini destekleyen ve günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere yasal güvence getirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.

GÖRÜŞÜ ENGELLEMEYEN NAVİGASYON KULLANIMINA YASAK YOK

Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı tescillendi.

BirGün'ün aktardığına göre; sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.

Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest kılınarak standarda bağlandı. Bu sayede sürücülerin araçlarında kaliteli ses deneyimi yaşamalarının önü yasal olarak açıldı.

SES CEZASI "DIŞARIYA TAŞMA VE KAYIT" ŞARTINA BAĞLANDI

Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı.

Yeni mevzuat, araç içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.