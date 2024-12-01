Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Bugün resmen başladı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 17:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 17:06

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı şart koşuluyor. Bu kurala uymayanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.

4 BİN 69 LİRA PARA CEZASI VAR

2024 yılı itibarıyla, kış lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira para cezası kesilecek. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'te güncellenecek.

Yetkililer, hem trafik güvenliğini artırmak hem de kazaların önüne geçmek için bu düzenlemenin önemini vurguluyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME MALİYETLERİ

Kış lastiği uygulamasına geçmek isteyen araç sahiplerini lastik değiştirme maliyetleri de ilgilendiriyor. Lastik sökme ve takma işlemi için belirlenen fiyatlar, araçların jant boyutlarına göre değişiklik gösteriyor:

13-14 inç jantlar: 600 TL

15-16 inç jantlar: 750 TL

17 inç jantlar: 850 TL

18 inç jantlar: 950 TL

19 inç jantlar: 1.100 TL

20-21 inç jantlar: 1.250 TL

Ayrıca, lastiklerin saklanması için sunulan "lastik oteli" hizmeti, değişim ücretleriyle aynı seviyede ücretlendiriliyor.

İSTANBUL’DA DENETİM

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.

Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

İstanbul'un farklı noktalarında da kış lastiği denetimleri yapılıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Kış lastiği uygulaması, özellikle düşük hava sıcaklıklarında ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde trafik kazalarını önlemek için kritik bir önlem.

Yetkililer, kış lastiği kullanımıyla araçların yola tutunma kabiliyetinin artırıldığını, bu sayede sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat edebileceğini belirtiyor.

Kuralın başlangıç tarihiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılacağı ifade edilirken, araç sahiplerinin cezai duruma düşmemek için gereken önlemleri zamanında alması gerekiyor.