Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Bugün resmen başladı
1 Aralık itibarıyla milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kış lastiğinin araçlara takılması resmen zorunlu oldu. Yapmayanlar ise cezadan kaçamayacak. İşte bütün ayrıntılar...
Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı şart koşuluyor. Bu kurala uymayanlar için ciddi yaptırımlar uygulanacak.
4 BİN 69 LİRA PARA CEZASI VAR
2024 yılı itibarıyla, kış lastiği taktırmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira para cezası kesilecek. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'te güncellenecek.
Yetkililer, hem trafik güvenliğini artırmak hem de kazaların önüne geçmek için bu düzenlemenin önemini vurguluyor.
LASTİK DEĞİŞTİRME MALİYETLERİ
Kış lastiği uygulamasına geçmek isteyen araç sahiplerini lastik değiştirme maliyetleri de ilgilendiriyor. Lastik sökme ve takma işlemi için belirlenen fiyatlar, araçların jant boyutlarına göre değişiklik gösteriyor:
- 13-14 inç jantlar: 600 TL
- 15-16 inç jantlar: 750 TL
- 17 inç jantlar: 850 TL
- 18 inç jantlar: 950 TL
- 19 inç jantlar: 1.100 TL
- 20-21 inç jantlar: 1.250 TL
Ayrıca, lastiklerin saklanması için sunulan "lastik oteli" hizmeti, değişim ücretleriyle aynı seviyede ücretlendiriliyor.
İSTANBUL’DA DENETİM
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması üzerine İstanbul'da jandarma ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçları denetledi.
Kuzey Marmara Otoyolu, Fenertepe Gişeler mevkisinde oluşturulan denetim noktasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların lastikleri kontrol edildi.
Durdurulan araçlardaki lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 lira cezai işlem uyguladı.
Ayrıca, denetim noktasında kurulan stantta sürücülere, kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.
İstanbul'un farklı noktalarında da kış lastiği denetimleri yapılıyor.
TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ
Kış lastiği uygulaması, özellikle düşük hava sıcaklıklarında ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde trafik kazalarını önlemek için kritik bir önlem.
Yetkililer, kış lastiği kullanımıyla araçların yola tutunma kabiliyetinin artırıldığını, bu sayede sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat edebileceğini belirtiyor.
Kuralın başlangıç tarihiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılacağı ifade edilirken, araç sahiplerinin cezai duruma düşmemek için gereken önlemleri zamanında alması gerekiyor.
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