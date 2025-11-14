Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!

14.11.2025 12:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayıp 15 Nisan’da sonlanacağını duyurdu. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını söyleyen Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, 1 Aralık -1 Nisan tarihlerini kapsayan zorunlu kış lastiği uygulamasını, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan tarihleri olarak güncellediklerini, böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardıklarını ifade etti.

 

Bakan Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirterek "Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. 

Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini kaydederek "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak” dedi.

 

"UYGUN EKİPMANLA SEYAHAT EDELİM"

 

Bakan Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Uraloğlu, sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini anımsatarak, "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor; yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #otomobil #sürücü #kış lastiği

İlgili Haberler

Kış lastiği zorunluluğu tarihleri değişti: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Kış lastiği zorunluluğu tarihleri değişti: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uygulamanın, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacağı ifadesini kullandı. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği uygulaması 2025 yılı tarihi değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli?
2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli? Türkiye genelinde her yıl olduğu gibi 2025 yılında da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülerin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer alıyor. Peki, 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerli?
Son Dakika... Resmi Gazetede yayımlandı: Kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihleri değişti
Son Dakika... Resmi Gazetede yayımlandı: Kış lastiği kullanma zorunluluğu tarihleri değişti Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.