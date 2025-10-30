Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, bu yıl da geçerli. Peki, Zorunlu kış lastiği ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kış lastiği takma zorunluluğu, yasal düzenlemeye göre; şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar, otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve ticari amaçla kullanılan hafif ticari araçlar (kamyonet, panelvan vb.) için geçerlidir.

Hususi (özel) otomobiller için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye edilmektedir.