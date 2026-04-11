Milyonlarca yurttaş açlık-yoksulluk sınırının altında kalan geliri ile ayın sonunu getirebilmek için çabalıyor: İktidar ücret ve aylık artışlarıyla övünüyor!

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verdi. Öztürk, önergelerinde, son yıllarda derinleşen ekonomik sıkıntıların yurttaşın hayatında en ağır şekilde icra ve haciz uygulamalarıyla hissedildiğine dikkat çekti. Artan hayat pahalılığı, gelirlerin enflasyon karşısında erimesi ve geçim maliyetlerinin hızla yükselmesinin, milyonlarca insanı borçlarını ödeyemez hale getirdiğine işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

“Haciz olgusu artık münferit bir durum olmaktan çıkmış; geniş kitleleri etkileyen yapısal bir soruna dönüşmüştür. Özellikle Anadolu şehirlerinde artan icra dosyaları, ekonomik krizin yerel ölçekte ne denli derin hissedildiğini göstermektedir.”

Öztürk, önergesinde, Türkiye genelinde son 10 yılda maaşına haciz uygulanan yurttaş sayısı, konut haczi uygulanan yurttaş sayısı, icra işlemlerine konu olan yurttaş sayısı gibi çeşitli veriler talep etti. Önergelerde, Uşak’ta, Denizli’de, Burdur’da, Isparta’da, Kütahya’da hakkında icra takibi başlatılan ve haciz işlemi uygulanan kişi sayılarına ilişkin de bilgiler istendi.

Bakan Şimşek, bu önergelerin hepsine aynı yanıtı verdi. Şimşek, soru önergelerinde bahsi geçen hususların Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu belirtirken, ekonomiye dair veriler paylaştı. Ekonomi programlarının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile daha adil gelir dağılımı ve kalıcı refah artışı sağlamak olduğunu belirten Şimşek, bunun ön koşulunun ise fiyat istikrarının tesisi olduğunu kaydetti. Program sayesinde kayda değer ve somut kazanımlar elde edildiğini savunan Şimşek, ardından da çalışanlar ve emekliler ile ilgili çeşitli veriler paylaştı. Şimşek, “Tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası nedeniyle 2026 yılı tahsil edilmeyecek gelir ve damga vergisi tutarı 1.166,3 milyar TL olarak hesaplanmakta olup, bu tutar tek başına toplam vergi harcamasının üçte birini oluşturmaktadır” dedi.

2002 İLE KIYASLADI

Şimşek, 2002 Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük

memur maaşında reel olarak yüzde 228 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 554 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 206 oranında artış sağlandığını bildirdi.

AÇLIK-YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

2002 yılına göre maaş, ücret ve aylıklarda büyük artışlar olmuş gibi görünse de bugün milyonlarca emekçi ve emekli açlık sınırının altındaki ücret ve aylıklarla geçinmeye çalışıyor. Şu anda en düşük emekli aylığı 20 bin lira. 5 milyona yakın emekli 20 bin lira ile bir ay geçinmeye çalışıyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, en düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 54 lira, ortalama memur emeklisi aylığı bile 31 bin 843 lira. Net asgari ücret 28 bin 75 lira. Tüm bu ücret ve aylıkların hepsi Türk-İş’in 32 bin 793 lira olarak açıkladığı açlık sınırının altında bulunuyor. Diğer yandan yine Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre en düşük memur maaşı eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil 61 bin 890 lira. Ortalama memur maaşı 68 bin 628,2 lira. Bu maaşlar da yine Türk-İş’in 106 bin 817 lira olarak açıkladığı yoksulluk sınırının altında bulunuyor.