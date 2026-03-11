Milyonlarca yurttaş vergisini ödüyor: TRT'den 'ibretlik' İBB davası paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının ikinci celsesi sonrası TRT Haber'in X hesabından bir paylaşım yapıldı. "İddialar ve gerçekler" başlığı ile yapılan paylaşım kamuoyunda tepkilere neden oldu.

86 milyon yurttaşın vergisini ödediği TRT'nin, iddialara getirilen eleştirilere yanıt vermesi dikkat çekti.

"TRT HABER YALAN SÖYLÜYOR"

İBB'ye yönelik 19 Mart operasyonundan bu yana tutuklu yargılanan Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın kardeşi Barış Atayman, TRT'nin iddia ettiği belgelerin yanlış olduğunu ifade etti.

TRT'ye yanıt veren Atayman, "TRT Haber yalan söylüyor. Ablam İpek Elif Atayman da dahil birçok kişi için 4 Mart 2025'de 2025/18277 soruşturma dosyası kapsamında MASAK raporu istendi; 19 Mar 2025 tarihli 2025-492-6-4763888 ve 2025-975-10-4763888 MASAK raporları düzenlendi. Bize bu raporlar verilmedi" ifadelerini kullandı.

"DAVAYI CANLI YAYINLAYIN"

TRT'ye CHP'nin kurmayları da tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT'ye tarafsızlık anımsatması yaptı:

"Herkesin vergileriyle ayakta duran ve tarafsız olması gereken sözde “kamu yayıncısı” TRT Haber, yine şaşırtmadı. Gerçek ve tarafsız habercilik yapmak yerine tümüyle siyasi nitelikteki bir iftiranamenin savunuculuğuna soyunmuşlar. Madem bu kadar eminsiniz, davayı canlı yayınlayın; kim doğruyu söylüyor, kim gerçeği çarpıtıyor millet kendi gözleriyle görsün."

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de şunları ifade etti: "İbretlik bir sosyal medya paylaşımı. Hem de milyonlarca vatandaşın vergileriyle. Bu palavraları bırakın da Ekrem Başkanın “adil yargılanmak istiyorum” çıkışını haber yapın."

"BU NASIL REZİLLİK?"

İBB davası avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu da tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"TRT bugüne kadar hangi yargılama ile ilgili cevap vermiş? Bu nasıl bir rezilliktir? “Tarafsız” TRT heyetin kimlik tespiti yapmadan duruşmaya başladığını, itiraza tabi reddin geri çevrilmesi meselesine rağmen yargılamaya devam ettiğini, heyetin sanıklara “sen” diye hitap ettiğini de yazacak mı?"