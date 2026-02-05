Milyonluk hesap hareketi... Diyarbakır'da tefecilik operasyonu!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bağlar ilçesinde galeri işletmeciliği adı altında tefecilik faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin yüzde 15-20 oranlarında faizle para verdikleri, çek kırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yapılan incelemede 7 eylemde yaklaşık 20 milyon TL tutarında şüpheli hesap hareketi belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 53 çek ve senet, çeşitli sözleşmeler, ajanda ile 1 tüfek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.