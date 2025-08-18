Mimar Sinan Güzel Sanatlar’da çifte kriz

MSGSÜ’de yıllardır eğitim-öğretimle iç içe bulunan ancak yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan merkez, mahkeme süreci devam etmesine karşın boşaltıldı. Film arşivleri otopark katlarına taşındı, laboratuvarlar söküldü.

HUKUK YOK SAYILDI

Rektör Handan İnci, 2019’da kendisini merkeze müdür olarak atamış, bu işlem mahkeme tarafından iptal edilmişti. Daha sonra yönetmelik değişiklikleriyle merkezin Sinema-TV bölümüyle bağı koparıldı. Açılan davalarda bu değişiklikler de hukuka aykırı bulundu. Ancak rektörlük uygulamaları sürdürdü. Merkezin yıkımına ilişkin açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 25 Haziran’da üniversitenin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak savunmanın ardından 29 Temmuz’da yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Karara itiraz yolu kapandı. Yargılama sürerken ihaleyi alan şirketin sözleşme imzalamasının önünde hukuki engel kalmadı. Uzmanlar, “Dava sonunda iptal kararı çıksa bile bina yıkılırsa geri dönüş mümkün olmayacak. Bu telafisi imkânsız bir kayıptır” değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler, “SinemaTV Merkezi yıkılırken bizi Ortaköy Kız Yurdu’na sıkıştırıyorlar. Böylece hem eğitim hakkımız hem barınma hakkımız elimizden alınıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Akademisyenler ise merkezin yalnızca bir eğitim alanı değil, Türk sinemasının belleği olduğunu vurguladı: “Bu mekânın her zerresinde Lütfi Ö. Akad’dan Metin Erksan’a kadar sinemamızın kurucu isimlerinin emeği var. Yıkım, sinema tarihimize vurulacak en ağır darbe olacaktır.”