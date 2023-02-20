Mimardan deprem bölgesi için önemli uyarı: 'Artçılar devam ederken...'
Hatay'da bir dönem Defne Belediyesi başkan yardımcılığı da yapan mimar Abdülgani Mazmanoğlu, artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle bir yıl süreyle betonarme bina yapmanın çok sakıncalı olabileceğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği ve birçok binanın yıkıldığı Hatay’da, mimar Abdülgani Mazmanoğlu, artçı depremlerin şiddetini kaybetmeden yeni betonarme binaların yapılmaması uyarısında bulundu.
Hatay’da depremi yaşayan mimar Mazmanoğlu, “Sabah saatlerinde asrın felaketini yaşadık. Teknik eleman olmamıza rağmen biz bile şoke olduk" dedi.
"BİNA YIKILMAMIŞ OLABİLİR AMA..."
Artçı depremlerin devam etmesi nedeniyle betonarme bina yapılmaması gerektiğini söyleyen Mazmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem bölgesinde artçı depremler 1 yıl devam eder. Artçı depremlerin şiddeti azalmadan betonarme bina yapmanın çok sakıncası var. Artçı depremler nedeniyle kayma meydana gelir ve betonla demirin alakası kalmaz, kaynaşma yaşanmaz. Tedbirli olalım, tekrar bir felaket yaşamayalım.
Bölgesel anlamda ciddi zemin etütleri yapılıp planlama yapmak lazım. Ardından ona göre bir kent planlaması hayata geçirilmeli. Ağır ve orta hasarlı binalara girmenin çok büyük tehlike. Uzmanlar tarafından kontrol yapıldıktan sonra binalara girmek gerekiyor. Belki bina yıkılmamış olabilir ama eğreti duran bir duvar üzerinize yıkılabilir."
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