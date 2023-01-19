İş merkezinin 3. katından düşen mimar yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de iş merkezinin 3'üncü katından düşen mimar Mustafa Çelikkol, (68) ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:17
İş merkezinin 3. katından düşen mimar yaşamını yitirdi
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Kıırkkale'nin Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana gelen olayda, 3'üncü kattaki mimarlık ofisinde çalışan Mustafa Çelikkol, pencereden caddeye düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Çelikkol'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırıkkale iş merkezi Mimar

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