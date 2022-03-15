Minare var, cami yok!

Devlet Su İşleri tarafından 1984-1990 yılları arasında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı’nın inşası ile Boğazkaya Mahallesi’nde sular altında kalan caminin minaresi, bugün fotoğraf tutkunlarının gözde yerlerinden biri oldu.

Cemil Ciğerim
15 Mart 2022 Salı, 02:00
Minare var, cami yok!
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Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek yapı olan caminin yıkılmayan minaresi için safari turu, olta balıkçılığı gibi spor yapılan bölgede batık minarenin tamamını görmek isteyenler tarafından sualtı dalışları da yapılıyor.

Bölgedeki faaliyetlerin artmasıyla baraj gölü çevresinde çok sayıda alabalık tesisi, pansiyon ve motel işletmeleri de açıldı.  



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