Minare var, cami yok!

15 Mart 2022 Salı, 02:00

Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek yapı olan caminin yıkılmayan minaresi için safari turu, olta balıkçılığı gibi spor yapılan bölgede batık minarenin tamamını görmek isteyenler tarafından sualtı dalışları da yapılıyor.

Bölgedeki faaliyetlerin artmasıyla baraj gölü çevresinde çok sayıda alabalık tesisi, pansiyon ve motel işletmeleri de açıldı.