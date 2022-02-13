Minarenin külahı, yerine yerleştirilirken yandı
Bilecik’te Dursun Fakih Camii’nin onarılan iki şerefeli minaresinin külahı, yerine monte edildiği sırada alev aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında minare külahı hasar gördü.
Bilecik merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Dursun Fakih Camii'nin hasar gören külahı vinçle indirilerek tamir edildi. Tadilatın ardından külah yeniden vinçle minare üzerine taşınırken, kaynak makinesiyle de sağlamlaştırıldı.
Bu sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, minare külahında plastik malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla minare külahındaki yangına müdahale etti. Uzun uğraşların sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında minare ve külahı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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