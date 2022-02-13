Minarenin külahı, yerine yerleştirilirken yandı

13 Şubat 2022 Pazar, 17:57

Bilecik merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki Dursun Fakih Camii'nin hasar gören külahı vinçle indirilerek tamir edildi. Tadilatın ardından külah yeniden vinçle minare üzerine taşınırken, kaynak makinesiyle de sağlamlaştırıldı.

Bu sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, minare külahında plastik malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla minare külahındaki yangına müdahale etti. Uzun uğraşların sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında minare ve külahı hasar görürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



