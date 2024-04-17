Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin efsane belediye başkanı olarak bilinen merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:52
Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Yakalandığı gırtlak kanseri hastalığından kurtulmak için uzun süredir mücadele veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina 69 yaşında dün hayatını kaybetti. 

Bugün Alsancak Hocazade Cami’nde yapılan cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilen merhumenin cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu ve Yüksel Çakmur’un yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri,  sanat ve iş camiası ile çok sayıda yurttaş katıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, merhume Mine Piriştina’nın oğlu Levent Piriştina ve kızı Zeynep Piriştina ile aile üyelerine başsağlığı diledi.


Ahmet Piriştina haberleri İzmir haberleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri Cemil Tugay haberleri

İlgili Haberler

Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti

Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina hayatını kaybetti
Ahmet Piriştina unutulmadı

Ahmet Piriştina unutulmadı
İzmir'in unutulmaz başkanı Ahmet Piriştina anıldı

İzmir'in unutulmaz başkanı Ahmet Piriştina anıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran neyi başardı? Dünyayı korkutan saldırının ayrıntıları…

İran neyi başardı? Dünyayı korkutan saldırının ayrıntıları…
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında

Lezita grevine jandarmadan çok sert müdahale: 8 işçi hastanede, 18 kişi gözaltında
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!

‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'

Prof. Dr. Atmaca'dan 'teleferikte sabotaj' değerlendirmesi: 'O cıvataları biri gevşetir mi, bu her yerde mümkün...'
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…