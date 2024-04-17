Mine Piriştina son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:52

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:52

Yakalandığı gırtlak kanseri hastalığından kurtulmak için uzun süredir mücadele veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski belediye başkanı merhum Ahmet Piriştina’nın eşi Mine Piriştina 69 yaşında dün hayatını kaybetti.

Bugün Alsancak Hocazade Cami’nde yapılan cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedilen merhumenin cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay eşi Öznur Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu ve Yüksel Çakmur’un yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanat ve iş camiası ile çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, merhume Mine Piriştina’nın oğlu Levent Piriştina ve kızı Zeynep Piriştina ile aile üyelerine başsağlığı diledi.