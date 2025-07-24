Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Sosyal medyada Minguzzi cinayetiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle yargılanan çocukların uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar paylaşıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, görüntüleri paylaşarak, bu silahların çocuklara nasıl ulaştığını sordu.

"BU SİLAHLAR NEREDEN GELİYOR"

Erdinç, sosyal medya hesabından “Bu fotoğraflara iyi bakın… 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi sokak ortasında öldürüldü. Ve onu öldürmekten yargılanan çocuklar, ellerinde uzun namlulu silahlarla poz veriyor.

Peki bu silahlar nereden geliyor? Kim veriyor? Kim koruyor? Ve neden bulunamıyor? Bu video sadece bir cinayeti değil, sokaklardaki gençliğin çöküşünü anlatıyor.

Ruhsatsız silahlar değil, göz göre göre gelen tehlikeye göz yumanlar sorgulanmalı artık. Yarın bir başka çocuk öldürülmeden önce…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bir sokak pazarında uğradığı saldırıda önce 15 yaşındaki B.B. tarafından bıçaklandı ardından 16 yaşındaki U.B tarafından yerde tekmelendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia, 15 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.