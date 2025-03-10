Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 10 yaralı!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarptığı kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi.
Arifiye istikametine giden Ayşe K. yönetimindeki 81 BK 499 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bektaş Ö. yönetimindeki 41 TN 832 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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