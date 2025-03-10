Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 10 yaralı!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarptığı kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 10 yaralı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:28

Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi.

Arifiye istikametine giden Ayşe K. yönetimindeki 81 BK 499 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bektaş Ö. yönetimindeki 41 TN 832 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #sakarya #kaza

İlgili Haberler

Tekirdağ'da siste zincirleme kaza: 7 yaralı

Tekirdağ'da siste zincirleme kaza: 7 yaralı
Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!

Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
5 gollü maçta kazanan Samsunspor: Adana Demirspor'un hasreti 10 maça çıktı!

5 gollü maçta kazanan Samsunspor: Adana Demirspor'un hasreti 10 maça çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler