Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.
FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.
Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.
Etiketler: #Fatih Karagümrük #Adanaspor #TFF 1. Lig
Spor Haberleri
- 2-0'dan geri döndü: Kendi evinde puanı kurtardı!
- Adana Demirspor'u bekleyen büyük tehlike!
- Atletico Madrid 30 maç sonra bir ilki yaşadı!
- Tuncay Şanlı'dan müthiş başlangıç!
- Fenerbahçe serisini 15 maça çıkardı!
- Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
- 5 gollü maçta kazanan Samsunspor!
- Beşiktaş maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber!
- Eyüpspor'un 4 maçlık hasreti sona erdi!
- Cezalı kadın antrenörden ilginç yöntem
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler?
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'
- Alevilerin 'Suriye' eylemine polis ablukası!
- Savcılık oğlunun ifadelerini çelişkili buldu
- 'Türkiye'de bir kadın düşmanı varsa...'