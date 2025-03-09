Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!

Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 18:39

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.

FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı.

Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.


Etiketler: #Fatih Karagümrük #Adanaspor #TFF 1. Lig

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