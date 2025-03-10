Tekirdağ'da siste zincirleme kaza: 7 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu-İstanbul kara yolu üzerindeki askeri havaalanı ışıklı kavşakta meydana geldi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, T.Y.'nin kullandığı işçileri taşıyan servis midibüsü, önünde seyreden T.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazaya otomobil ile bir TIR daha karıştı. Kazada işçi servisinde bulunan T.Y., R.T., A.K., G.A., M.B., Y.U. ve E.A., yaralandı. İhbarla bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk kaza yerine gelerek bilgi aldı.
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