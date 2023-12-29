Minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şarampole yuvarlanıp çam ağacına çarparak durabilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 18:18
Minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
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Kaza, Gölköy Cennet Koy’da meydana geldi. Cennet Koy yolunda seyreden Aytaç D. idaresindeki 35 AAG 289 plakalı minibüs, ıslanıp kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı.

Şarampole yuvarlanan minibüs, çam ağacına çarparak durabildi. Denize düşmekten çam ağacı sayesinde kurtulan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ambulansları olay yerine sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Aytaç D., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.


muğla kaza

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