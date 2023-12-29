Minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde şarampole yuvarlanıp çam ağacına çarparak durabilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Kaza, Gölköy Cennet Koy’da meydana geldi. Cennet Koy yolunda seyreden Aytaç D. idaresindeki 35 AAG 289 plakalı minibüs, ıslanıp kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı.
Şarampole yuvarlanan minibüs, çam ağacına çarparak durabildi. Denize düşmekten çam ağacı sayesinde kurtulan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ambulansları olay yerine sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Aytaç D., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Süper Kupa'da 'Atatürk' ve 'Cumhuriyet' krizi
- Berat Albayrak 3 yıl sonra ortaya çıktı
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 'Mücadelemi helal etmiyorum'
- TFF'den Süper Kupa kriziyle ilgili ilk açıklama!
- 2. Sayfa programı bitti: Müge ve Gülşen ikilisi ayrıldı
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı gündem oldu
- Bakan Yerlikaya'ya 'intihar' sorusu