Amasya'da kaza... Sürücü bariyere çarpan otomobilinde sıkıştı!

Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinde sıkışan Rüstem Dede, itfaiye ekipleri tarafından yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:53
Amasya'da kaza... Sürücü bariyere çarpan otomobilinde sıkıştı!
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Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolunun 7’nci kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Rüstem Dede’nin kontrolünü yitirdiği 55 FT 909 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Dede, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Rüstem Dede, ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Dede’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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