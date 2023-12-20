Minibüs sürücüsü, aracına çarpan gazeteciyi darbetti!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:32

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:34

Hükümet Bulvarı'nda dün öğleden sonra, gazeteci Murat Orhan motosikletiyle seyir halindeyken, park halindeyken, iddiaya göre, aniden hareket edip sol şeride çıkan özel kargo firmasına ait, sürücü İ.E.'nin kullandığı minibüsün dikiz aynasına kolunu çarpıp kırdı.

GAZETECİYE KAFA ATTI

Çarpmanın ardından minibüs sürücüsü İ.E. tepki göstererek, araçtan inip Murat Orhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E., Orhan'ın burnuna kafa atıp yaraladı.

Çevredekiler araya girip sürücüyü uzaklaştırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DARP RAPORU ALDI

Kontrolünde, burnunda kırık tespit edilen Murat Orhan, darp raporu alıp sürücü hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.