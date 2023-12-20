Minibüs sürücüsü, aracına çarpan gazeteciyi darbetti!
Siirt'te, motosikletiyle haber takibinden dönerken, iddiaya göre, önüne kıran minibüsün aynasına çarpan gazeteci Murat Orhan, sürücü tarafından darbedildi. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Orhan, sürücü İ.E.'den şikayetçi oldu.
Hükümet Bulvarı'nda dün öğleden sonra, gazeteci Murat Orhan motosikletiyle seyir halindeyken, park halindeyken, iddiaya göre, aniden hareket edip sol şeride çıkan özel kargo firmasına ait, sürücü İ.E.'nin kullandığı minibüsün dikiz aynasına kolunu çarpıp kırdı.
GAZETECİYE KAFA ATTI
Çarpmanın ardından minibüs sürücüsü İ.E. tepki göstererek, araçtan inip Murat Orhan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E., Orhan'ın burnuna kafa atıp yaraladı.
Çevredekiler araya girip sürücüyü uzaklaştırırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
DARP RAPORU ALDI
Kontrolünde, burnunda kırık tespit edilen Murat Orhan, darp raporu alıp sürücü hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- Yerlikaya'dan 'Dilan Polat' telefonu
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- Acemoğlu, ekonomik gidişatı değerlendirdi
- İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekti!
- Çocukları Said Nursi gibi giydirdiler!
- Çocuklarımız kimin elinde
- Harp Okulu mülakatlarında öğrencilerin önü kesildi
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Esra Erol'da ilginç anlar: 'Pırasa' diyince bayıldı!