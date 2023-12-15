Gazeteci Mustafa Yavuz, CHP Etimesgut Belediye Başkanı aday adayı oldu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24

CHP Etimesgut Belediye Başkanı aday adayı Mustafa Yavuz, ilçeye yönelik vaatlerini anlattı. Yavuz, şunları söyledi:

"30 yıllık bir gazeteciyim. Çeşitli televizyonlarda, gazetelerde yöneticilik, program yapımcılığı ve birçok görevlerde bulundum. 2015 yılında aktif siyasete atıldım. CHP'den milletvekili adayı oldum. Sonrasında partide çeşitli görevlerde bulundum. Yaklaşık 10 yılın üzerinde Etimesgut'ta yaşıyorum. Dolayısıyla bölgeye çok hakim bir kişiyim. Mesleki anlamda da gazeteci duyarlılığı ile bölgenin sorunlarına daha yakından, daha objektif bakma durumuna sahibim. 2024 yılında yapılacak seçimlerde CHP'nin iddialı olduğu bir bölge. Dolayısıyla oradaki örgütümüz, arkadaşlarımız, partililerimiz, parti üst yönetimimiz bu konuda teveccüh gösterirse Mustafa Yavuz ismi ile Etimesgut'ta yola devam etme kararı alırsa, Etimesgut'ta belediye başkanlığını alacağımızı düşünüyorum.

"ETİMESGUT HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Etimesgut Ankara'nın batı yakasında gelişen bir ilçesi ama 20 yıldır yöneten anlayış ile maalesef Etimesgut, hak ettiği değeri bulamadı. Etimesgut hak ettiği yerde değil. Ankara'da özellikle hayat Çankaya'da, Kızılay'da akar. Etimesgut'un bir cazibe merkezi yok, bir kent meydanı yok. İnsanlar hafta sonu sosyalleşmek için Kızılay'a, Çankaya'ya, Batıkent'e farklı lokasyonlara sosyalleşmeye, ekonomik ve ticari ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyorlar. Biz çeşitli ticari noktalar oluşturarak, 600 binden fazla nüfuslu Etimesgut'u tutup orada bir katma değer yaratmayı, insanları Etimesgut sınırları içerisinde sosyalleşmesini sağlayacağız. Büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Bunların tamamı az önce bahsettiğim gibi sosyalleşmek, ekonomik ve ticari alışverişlerini bu noktalardan karşılıyor.

"ETİMESGUT'U SPORUN MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz Etimesgut'u sporun merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Başkentimiz, son 35- 40 yılda hiçbir milli maça ev sahipliği yapmadı. Etimesgut'ta önemli spor merkezlerini oluşturmayı düşünüyoruz. Kültürel alanda Etimesgut'u Ankara'nın merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü sanat ve kültür bir toplumun gelişimi için olmazsa olmazı. Bunun yanında özellikle yaşayan nüfusun önemli bir bölümü emekli. Bunların kent yaşantısı içerisinde daha rahat ulaşabilecekleri sosyalleşme noktaları oluşturacağız. Daha birçok projelerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, çok yüksek bir oyla seçilecek. Partimizde görev verirse Mansur Bey’in hem seçilmesine hem de bizim Etimesgut'ta belediyeyi almamız noktasında çok büyük bir oy oranı ile seçileceğimizi düşünüyorum.

Gazeteci olmamdan dolayı, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'mizin sosyal alanları var ama özellikle meslekli dayanışma anlamında gazeteciler ile ilgili farklı projelerim olacak. Etimesgut'u güzel günler bekliyor."