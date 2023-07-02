Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 kişi yaralandı!
Van Gevaş'ta kontrolden çıkan minibüsün Van Gölü’ne uçtuğu kazada 11 kişi yararlandı.
Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak, kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.
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