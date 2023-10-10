Minibüs yoldan çıktı... Çok sayıda yaralı var!

Van'ın Gürpınar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 20:00
Minibüs yoldan çıktı... Çok sayıda yaralı var!
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Van'ın Gürpınar ilçesinde saat 17.00 sıralarında Van-Hakkari karayolu üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yoldan kayan TIR'ın kasasına arkandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüsteki 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Van Minibüs kaza

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