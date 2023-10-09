Minibüse çarpan otomobil, su kanalına düştü: 2 yaralı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 09.10.2023 - 12:45

Feci kaza, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi. G.G. idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

Savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki demir korkulukları aşarak su kanalına düştü. Kazada sürücü G.G. ile yanındaki arkadaşı M.C. (19), yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

G.G.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Otomobil çekici ile kanaldan çıkartılırken, kaza anı kameralara yansıdı. Soruşturma sürüyor.