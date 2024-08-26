Minibüs yön tabelasına çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:29

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:30

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara Karayolu’nun Ankara istikametinde ilerleyen Halil Kayıhan (38) idaresindeki 43 ACF 537 plakalı minibüsün, kavşaktaki yön tabelasına çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi.

Çarpma sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Derya Kayıhan (34) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.