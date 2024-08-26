Ankara’da feci olay... Komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 kişi can verdi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 07:59
Ankara’da feci olay... Komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 kişi can verdi
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Alınan bilgiye göre olay Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı. Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.’yi vurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.


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