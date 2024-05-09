Minibüsçüler öğrencilere saldırmıştı... MOBESE görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 23:22

Güncelleme: 09.05.2024 - 23:22

Olay, 2 Mayıs'ta Trabzon'un Sürmene ilçesinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı.

İddiaya göre; öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı.

Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

2 DOLMUŞCU TUTUKLANDI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli 4 dolmuşçudan 2'si, 'cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' suçundan tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Üniversite öğrencileri ile minibüs şoförleri arasında çıkan kavganın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde; önü kesilen servisten önce sürücünün indiği, bir süre bekleyen öğrencilerin de araçtan inerek dolmuş durağına girdiği, ardından yumruklu kavga yaşandığı, kavganın kara yoluna da taştığı yer alıyor.