Pendik’te hastanede sıra kavgası!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Taraflardan biri kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:50
Pendik’te hastanede sıra kavgası!
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde iddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kata çıkan güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, hastanenin güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu.


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