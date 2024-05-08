Pendik’te hastanede sıra kavgası!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:50

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:50

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde iddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kata çıkan güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, hastanenin güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu.

