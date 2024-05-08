Şanlıurfa’da alacak kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfa’da iki grup arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı alacak kavgasında 2 kişi yaralandı.
Şenevler Mahallesi'nde, öğle saatlerinde alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı.
Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye seyyanen zam kulisi!
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- 'Ciyak ciyak bağıracaklar'
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'