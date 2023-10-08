Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı
Tunceli'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 11 kişi, yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayankayalar mevkisindeki 8'inci Çığ Tüneli'nde meydana geldi.
Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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