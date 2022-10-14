Minibüsle çarpışan motosikletli kurtarılamadı

14 Ekim 2022 Cuma, 13:49

Gülağaç ilçesi Demirci beldesi girişinde, 13 Ekim Perşembe akşamı; Rüstem İn (59) yönetimindeki 68 RA 417 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ahmet Olgun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

HAYATINI KAYBETİ

Kazada motosikletli Olgun, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Olgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü Rüstem İn ise gözaltına alındı.

Ahmet Olgun'un, 4 çocuk babası olduğu, Demirci beldesinde motosikletini tamir ettirdikten sonra Kızılkaya köyündeki evine dönüş yapmak istediği öğrenildi.