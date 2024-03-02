Minibüslerde İstanbulkart dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), minibüslerde İstanbulkart ile ödeme dönemini başlattı. Uygulama ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy ilçesinde hayata geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:24
Minibüslerde İstanbulkart dönemi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşımada tam entegrasyonu sağlayan “Ücret Entegrasyon Projesi”ni hayata geçirdi. Pilot uygulaması Arnavutköy ilçesinde başlayan proje ile minibüslerde de İstanbulkart ile ödeme yapılabilecek.

İlk etapta, minibüsten otobüs statüsüne geçen 9 araçta başlayan uygulama, kısa sürede İstanbul geneline yayılacak. Proje sayesinde, İstanbul’un toplu ulaşımı, ücret entegrasyonuyla tam entegre hale gelecek. Böylece minibüs yolcuları da aktarma, ücretsiz ve indirim avantajlarından yararlanabilecek.

İBB Arnavutköy Kültür Merkezinde yapılan “Ücret Entegrasyon Projesi” tanıtım toplantısında konuşma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün şunları söyledi:

Minibüslerde ücret entegrasyonunun sağlayan bu proje ile İstanbul ulaşımı için önemli bir dönüşümü başlatıyoruz. Kurduğumuz altyapı sistemini İstanbul’un genelinde kurgulayacağız. İBB olarak hem İstanbul halkına konforlu entegre bir ulaşım hizmeti vermek hem de ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Artık minibüsler de raylı sistemle, deniz yoluyla, otobüsle tam entegre olacak. Böylece toplu ulaşımda geçerli olan indirimli ve aktarmalı bilet avantajları minibüslerde de geçerli olacak. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından sübvanse edilecek. Arnavutköy başta olmak üzere tüm İstanbul için hayırlı olsun.”

GEÇERLİ HATLAR

Ücret entegrasyonundan ilk etapta 17+1 koltuk kapasitesindeki araçlar yararlanabilecek. Arnavutköy’deki proje kapsamındaki hatlar ise; ARN2, ARN3, ARN4, ARN5, ARN6, ARN7, ARN8 ARN9, ARN10 ve ARN11’dir.


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