Minibüsün altında kalan vinç operatörü yaşamını yitirdi
Mersin'de vinç operatörü Aziz Kaya (41) halatın kopmasıyla yüklemeye çalıştığı minibüsün altında kalıp hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 Karayolu Yenice mevkisinde Aziz Kaya, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek istedi.
Bu sırada halat koptu ve Aziz Kaya devrilen minibüsün altında kaldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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