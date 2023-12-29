Minibüsün altında kalan vinç operatörü yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:17

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:18

Mersin'in Tarsus ilçesi D-400 Karayolu Yenice mevkisinde Aziz Kaya, arızalanan 33 ALE 460 plakalı minibüsü vinçle çekiciye yüklemek istedi.

Bu sırada halat koptu ve Aziz Kaya devrilen minibüsün altında kaldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.