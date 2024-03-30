Minibüsün çarptığı kadın ezilmekten kıl payı kurtuldu

Bayburt’ta meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan inen kadına minibüs çarptı. Yere savrulan kadın ezilmekten kıl payı kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:51
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Kaza, Tuzcuzade Mahallesi, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nde meydana geldi. Karşıya geçmek için kaldırımdan inen 60 yaşındaki A.G.’ye, S.Y. idaresindeki minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına savrulan kadının yardımına çevredeki yurttaşlar koştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyunluk takılarak sedyeye alınan kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlatan A.G., tedavisi yapılmak üzere ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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