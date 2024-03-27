Yolcu minibüsü tünelde kaza yaptı: Yaralılar var!

Artvin’de tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:44
Yolcu minibüsü tünelde kaza yaptı: Yaralılar var!
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Yusufeli-İspir karayolu 5. kilometresi Çeltikdüzü mevkiinde bulunan Süpürgen Tüneli'nde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, tünel içerisinde tavan aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen makaslı asansöre yolcu minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, asansör yolcu minibüsünün üzerine düştü. Asansörde bulunan 4 işçi ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla ilçe hastanesine taşınırken, yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.


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