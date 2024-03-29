Silah tehdidiyle araçtan indirip minibüsü gasp etti!

İlkadım'da silah çekerek servis minibüs şoförünü araçtan indiren ve aracı alıp kaçtıktan sonra terk eden şahıs, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:46
Silah tehdidiyle araçtan indirip minibüsü gasp etti!
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü şoförü Tuncay E., M.S.K.'nin kendisine silah çekerek araçtan aşağı indirdiğini ve direksiyona geçerek aracını gasp ettiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI!

Polis yaptığı araştırma sonucu minibüsü Liman Mahallesi'ndeki itfaiye yakınında terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili M.S.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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