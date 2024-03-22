Tekirdağ'da TIR'ın, ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:28
Tekirdağ'da TIR'ın, ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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Kaza, Veliköy Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki 22 BG 389 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı 10 AEU 084 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

 


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