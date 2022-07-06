Minibüsün 'klima motorundan' çıkanlar pes dedirtti: Tam 16 kilo...
Adana'da, polisin durdurduğu minibüste, klima motor kapağına gizlenen 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y. (38) ile yanındaki N.G (29), ifadelerinde, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda seyir halindeki minibüsü şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, çevresi sarılan aracı uygulama noktasında durdurdu.
KAPAĞIN İÇİNE GİZLEMİŞLER
Sürücü M.Y.'nin indirildiği minibüsteki aramada, tavandaki klima motor kapağının içine gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. M.Y. ile yanındaki N.G. gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyet'e götürülen M.Y. ile N.G., araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Yeni Akit yazarı ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı
- Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 6 yaralı
- 'Bunlar uzayda mı yaşıyor?'
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- İstanbul'da katliam
- AKP artık birinci parti değil
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Operasyonda son gelişme: Emniyet'e çağırıldılar
- Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!