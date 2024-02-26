Minibüsün üzerine çığ düştü! Ölü ve yaralılar var...

Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. AFAD "Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü, 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:48
Minibüsün üzerine çığ düştü! Ölü ve yaralılar var...
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Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi:

"Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

AFAD: 12 VATANDAŞIMIZ YARALI OLARAK KURTARILDI

AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.


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