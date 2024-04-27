Miniklerin Atatürk sevgisi: Parmak baskısı ile portre yaptılar

Yayınlanma: 27.04.2024 - 18:52

Güncelleme: 27.04.2024 - 18:52

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Minik Eller Büyük Hayaller' projesi çerçevesinde yapılan çalışma büyük beğeni kazandı.

Burhaniye ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Kızıklı İlkokuluna giden Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli resim öğretmeni Selin Emre, 2-A Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Sınıf öğretmeni Metin Özgün’ün gözetiminde önce parmak baskısı ile 'Minik Eller Büyük Hayaller' tablosunu yapan öğrenciler, daha sonra da aynı yöntemle Atatürk Portresi oluşturdu.

"ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Hazırladıkları portre ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Projede görev alan öğrenciler, "Öğretmenlerimiz bize parmak baskısıyla Atatürk portresi yaptırdı. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir etkinlikte olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Resim öğretmeni Selin Emre ise, “Çocuklar, çok mutlu oldu. Bu mutluluk, bizi daha a mutlu etti. Çocuklarla Atatürk temalı parmak baskımızı oluşturduk. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.