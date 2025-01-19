Miras kavgası Menzil’de çatışmayı artırıyor, kavga sosyal medyaya sıçradı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Menzil cemaatinin Kahta’ya bağlı Menzil köyünde yaşanan taşlı, sopalı miras kavgası “hukukbürokrasi-silah” üçgeninde yaşanan iktidar mücadelesini ortaya çıkardı. Yurtdışında 17 milyar dolarlık ve cemaate ait şirketlerle birlikte 55 milyar dolarlık serveti kontrol ettiği ileri sürülen cemaatte en büyük abi ve cemaatin mevcut lideri Saki Elhüseyni ile diğer kardeşler mal paylaşımında uzlaşamayınca 22 Ekim 2024’te Menzil köyündeki camide yapılan toplantıda “şeriat mahkemesi” kuruldu. Ancak sözde şeriat mahkemesi de mal paylaşımında çözüm getiremeyince tartışma 13 Ocak’ta kardeşlerden Fettah Elhüseyni’nin taraftarları olan “Semerkand grubu” ile mevcut liderin taraftarları “Serhendi grubu” arasında taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

MAHKEME ÜÇ KERE KURULMUŞ

Son edinilen bilgilere göre, söz konusu sözde şeriat mahkemesi üç kere kuruldu. Ancak mevcut liderin istediği sonuç çıkmamasından kaynaklı her seferinde tek taraflı olarak feshedildi. Son feshedişinin ardından ise mevcut liderin sözde şeriat mahkemesi heyetini köyden kovduğu da iddia ediliyor. Bu gelişmenin ardından Saki Elhüseyni’nin şeriat hukukundan vazgeçerek “Meşru vasıtalarla haklarımızı korumalıyız” dediği ve resmi hukukla çözüm bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Buna karşın diğer kardeşlerin cemaat içinde abilerine yönelik “Allah’ın şeriat mahkemesinde aradığını bulamayıp devletin İslami olmayan laik ve demokratik mahkemelerine sığındı suçlamasında” bulunuyor.

SİLAHLI TEHDİTLER

Saki Elhüseyni’nin taraftarları olan “Serhendi grubu”nun köyde, rakip kardeşlerin taraftarlarına tehditlerde bulunduğu ve sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarla “Sultanımızın yolundan dönmeyiz” diye paylaşımlar yaptığı da iddia ediliyor. Semerkand grubunun iddialarına göre Saki Elhüseyni köyde kardeşlerine küfürlerle karışık tehditler savuruyor. Ayrıca Saki Elhüseyni’nin bilgisi dahilinde Serhendi grubunun kontrolünde olan “Kral Çıplak” adlı bir sahte sosyal medya hesabı üzerinden de diğer kardeş ve yeğenlere “Korumayla gez, bıçak kemiğe dayandı, acırsak, elimiz titrerse namerdiz” sözleriyle tehditlerde bulunuluyor. Öte yandan Serhandi grubuna bağlı müritlerin de sosyal medya hesaplarından; “Ağamız, Sultan Saki’nin emrindeyiz” sözleriyle silahlı paylaşımlar yaptığı ileri sürülüyor.