Menzil’de miras kavgası ve savcıların sormadığı sorular!

17 Ocak 2025 Cuma

Laiklik karşıtı yasadışı Menzil adlı cemaatin müritleri arasında kavga çıktı. Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde yüzlerce takkeli erkek itişti, bağrıştı; kavga sırasında taşlar, sopalar havada uçuştu. Dertleri, cemaat lideri Abdulbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te vefatından sonra mirasının oğulları arasındaki paylaşımı!

Kurdukları “şeriat mahkemesinde” mal paylaşım sorunu çözülemeyince yasak olmasına karşın çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü ve kavga fiziki hale geldi. “Gavs” olarak nitelenen Erol’un oğulları, müritlerinin önünde birbirine girdi, bazı cemaat üyeleri yaralandı ve sonunda jandarma köye giderek olaya müdahale etti.

Buraya kadar yazdıklarım son dönemde dizi sektöründe moda haline gelen tarikat dizilerinden birinin senaryosu değil. Bu olaylar, anayasasında laik bir devlet olduğu yazan Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçek hayatta yaşanan olaylar...

DEVASA SERVET NASIL OLUŞTU?

Yandaş medyada yer almayan bu rezaleti yalnızca birkaç muhalif medya kurumu duyurmaya çalışıyor. Devletin hiçbir kurumu ve cumhuriyet savcısı tarikatları sorgulamıyor, bir cemaatte nasıl böylesine büyük bir miras oluşabiliyor diye araştırmıyor!

Sağlık, turizm, gıda, basım yayın gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketi bünyesinde barındıran Semerkand Şirketler Grubu, Beşir Derneği, TÜMSİAD ve GENÇKON gibi birçok yan kuruluşu olan, bürokrasiye yerleşen Menzil Cemaati’nin kontrolündeki devasa sermayenin nereden geldiği ortaya çıkarılmıyor.

Abdulbaki Erol’un oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’ye göre paylaşılamayan servet en az 17 milyar TL, ayrıca Türkiye’de ve yurtdışında 1500 dergâh ile medrese ve ev olduğu tahmin edilen beş bin kiralık yerleri var ama aslında ortada 55 milyar dolarlık bir servet olduğu iddia ediliyor.

SAVCILARIN SORMADIĞI SORULARI BEN SORUYORUM!

Öncelikle tarikatları ve cemaatleri kapatan 677 sayılı yasa yürürlükte olduğu halde bu yapılanmalar nasıl varlığını sürdürüyor?

Laiklik karşıtı ve anayasaya aykırı bu yapıları devlet görevlileri neden destekliyor?

AKP’li cumhurbaşkanı ve diğer siyasetçiler, tarikat liderinin vefatından sonra “ülkemizin manevi önderlerinden” diye niteleyerek taziye mesajı yayımlarken, devlet yetkilileri cenaze törenine katılarak suç işlerken, THY cenaze için adeta seferberlik ilan ederken, cenaze için çakarlı araçlar tahsis edilirken neden buna karşı hiçbir savcının sesi çıkmıyor?

Bu durumda cumhuriyet savcıları neye dayanarak görevi ihmal suçunu işlemeyi göze alıyor?

Menzil Cemaati’nin FETÖ’nün devletteki yerini almasına, özellikle Sağlık Bakanlığı’nda öne çıkmasına neden izin veriliyor?

İHALELER NEDEN BU CEMAATLE İLGİLİ ŞİRKETLERE GİDİYOR?

Nasıl oluyor da Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, Erdoğan tarafından “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası” ile ödüllendiriliyor? Seçimlerin öncesinde gazetelere ilan verip AKP’yi ve Erdoğan’ı desteklediğini duyuran bu derneğe “izinsiz yardım toplama hakkı” hangi yasaya göre verilebiliyor?

Menzil Cemaati’ni ve diğer cemaatleri yasallaştırma operasyonunu tüm devlet yetkilileri neden sessizce izliyor?

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra akıllanmayanlar, ülkeyi yeni bir felakete sürüklediklerinin farkında değiller mi?

Destekledikleri her yasadışı oluşumun bir gün kendilerine karşı da harekete geçebileceği gerçeğini öğrenemediler mi?

Böylesine büyük bir sermayeyi kontrol edip devlette üslenen tarikatlar Türkiye’yi uçuruma sürüklerken yargı bu soygunu ve yasadışı işleri sessizce izliyorsa bu soruları sormak her yurtsever gazetecinin görevidir!